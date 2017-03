La batalla por Mosul (Introducción a una serie de crónicas)

Alberto Sicilia // ESTE DE MOSUL (IRAK)

Os escribo desde el este de Mosul. En este momento, unos 600.000 civiles están atrapados en la batalla más sangrienta que vive Irak desde la invasión norteamericana de 2003.

Mosul lleva 3 años en control de ISIS. Esta es la ciudad ciudad donde Abu Bakr Al-Baghdadi proclamó el “Califato”.

Una coalición formada por el Ejército de Irak, los Peshmerga kurdos y países aliados lleva meses tratando de liberar Mosul. Hasta ahora sólo han recuperado el Este de la ciudad.

En la serie de crónicas que iré publicando, espero saber explicaros lo que está sucediendo en Mosul.

Pero antes de nada, sería importante responder a la pregunta más importante sobre el contexto de esta batalla:

¿Cómo puede ser que una ciudad tan importante como Mosul cayese en control de ISIS?

Para comprender lo que está sucediendo ahora en Mosul tenemos que retrotraernos a la invasión estadounidense de 2003.

Tras la “conquista” estadounidense de Irak, se desataron en el país una serie de guerras civiles superpuestas: invadidos contra invasores, árabes contra kurdos, suníes contra chíis.

Mosul es una ciudad de mayoría suní.

Los gobierno irakís tras la invasión estadounidense han estado controlados fundamentalmente por facciones chiíes. Las fuerzas armadas de la era post-Saddam cometieron, durante años, barbaridades contra los suníes.

ISIS creció en el vacío provocado por la guerra en Siria y capitalizó el descontento sunní contra el gobierno de Bagdad. Durante la primera mitad de 2014, conquistó Mosul y otras ciudades más pequeñas en el norte de Irak. A su paso cometió también auténticas limpiezas étnicas contra las minorías cristianas y yazidís.

Como os contaba antes, espero ser capaz de contaros lo que está sucediendo en Mosul. No tengáis ninguna duda en ponernos en contacto conmigo si hay cosas que a vuestro parecer no quedan claras o estáis interesados en algún asunto en particular de los que están ocurriendo aquí.

